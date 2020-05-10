Мнение: 11-летнюю девочку «заставили» стоять час на гвоздях «за ветеранов»

10.05.2020, 11:06, Разное

Уже иностранная пресса заинтересовалась этим случаям. И конечно, российские власти. И к счастью, органы опеки и детский омбудсмен. Очень жаль, что девочку из семьи садистов, скорее всего, не изымут. А они именно садисты, как бы себя не называли. Они себя позиционируют – многодетные родители, чьи дети реализуются и бьют все возможные рекорды.

Папа девочки поначалу казался нормальным, когда Каролина Черных ставила на самоизоляции различные рекорды. Ну, мало ли?! Человек мечтает спортсменку вырастить. И волевого человека. В конце концов, она – самая молодая экстремалка, прыгнувшая с парашютом в 10 лет с 2.5 километров. «Первая ракетка России» среди детей, а также рекордсменка в силовом спорте. Но потом пошли сильные перегибы. Из-за некоторых рекордов Каролина 11 лет от роду могла не только психологическую, но и физическую травму получить.

Например, нынешний рекорд стояния на гвоздях в военной форме – 1 час и 17 минут. Ей малость помешанные папа и мама внушили, что одна минута нахождения на гвоздях «означает год мирной жизни после войны». Надо было 1 час 15 минут стоять, но она продержалась еще две – «на боли».

Каролина все это время стояла под военные песни и фильм «В бой идут одни старики». Очередной рекорд посвящен ветеранам Великой отечественной войны. Я поинтересовался – нужен им такой рекорд. «Боже избавь, зачем?!» – 93-летняя бабушка в ужасе. Оно и понятно.

«С 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой», — отметила Каролина.

Мать школьницы Елена Черных поведала, что дочь готовилась к рекорду три месяца. А еще оскорбила весь российский народ заодно. «Он у нас такой нереализованный, что готов разорвать маленького ребенка». Да нет, не на него злы люди. А на родителей-садистов. Девочка сама сказала, что ей пришлось «терпеть боль». Зачем такие жертвы?! Они пустые. Органы опеки должны внимательно отнестись к этой психологически нездоровой семье. И взять ее под наблюдение.

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