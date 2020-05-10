Форвард “Эвертона” Мойзе Кин может вернуться в Италию

10.05.2020, 11:03, Новости дня

Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Мойзе Кин может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 20-летнего форварда заинтересована столичная "Рома".

Представители римской команды уже связались с агентом футболиста Мино Роайолой, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, Кин лично заинтересован в возвращении в Италию.

Кин прошел через академию "Ювентуса", из которого перешел в "Эвертон" в августе 2019 года за 27,5 миллиона евро. Мойзе в составе "ирисок" в текущем сезоне принял участие в 26 играх, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также на его счету три матча и два гола за сборную Италии.