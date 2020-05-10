Москвичей предупредили о сильном ветре

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10.05.2020, 11:03, Новости дня

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве и столичном регионе. Уточняется, что в ближайшие часы ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12—17 метров в секунду. МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Предписание действует с 11.30 до 19.30.

Ранее сообщалось об ухудшении погоды в центральной части России, в начале предстоящей недели ожидается резкое похолодание, температурные значения от климатической нормы будут отличаться на 3—4 градуса.



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