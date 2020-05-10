Число заболевших коронавирусом в России перевалило за двести тысяч

10.05.2020, 11:03, Новости дня

В РФ за последние сутки выявлено 11 012 новых случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах страны. За сутки полностью выздоровели 2390 человек, а 88 человек умерли.

У 42,4 процента выявленных за сутки заболевших не было клинических проявлений болезни, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Самое большое количество инфицированных выявлено за последние сутки в Москве — 5551 — и Московской области — 1133 человека.

Более 80 процентов новых заболевших в Москве младше 65 лет, а 6 процентов заболевших — дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели еще 1011 пациентов. Общее количество пациентов, выздоровевших от инфекции в столице, увеличилось до 13790. Накануне вечером сообщалось, что в Москве скончались еще 58 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. В результате число умерших с подтвержденным инфицированием коронавирусом нового типа в столице достигло 1 068.

В первую десятку регионов по количеству новых заболевших вошли также Санкт-Петербург — 414, Нижегородская область — 262, Свердловская область — 139, Волгоградская область — 119, Краснодарский край — 99, Республика Дагестан — 93, Тамбовская область — 91, и Челябинская область — 90 человек.

Всего в РФ к этому моменту выявлено 209 688 случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.