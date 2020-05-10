Мнение: Будни позднего СССР

10.05.2020, 10:55, Разное

Милое советское видео про жизнь маленького начальника в 1985 году. Двадцать минут фильма современные режиссёры уложили бы в пять минут, однако фильм бы от этого сильно потерял — смотреть его нужно медленно, получая удовольствие от каждого маленького эпизода.

Режиссёр — Владимир Бортко, сталинист, депутат Госдумы от КПРФ. В ролях Семён Фарада и другие известные актёры.

https://www.youtube.com/watch?v=BZF0bfBYSdk

Некоторые моменты из фильма пробили меня на ностальгию. Я до сих пор иногда вспоминаю и автобусы-троллейбусы, в которые я утрамбовывался, чтобы попасть в школу, и традиционную утреннюю давку на «Василеостровской», где надо было держаться подальше от острых углов и стальных поручней, чтобы толпа не вдавила тебя во что-нибудь жёсткое.

Несколько комментариев с «Ютуба»:

— После утреннего автобуса приходилось пуговицы к пальто пришивать заново.

— Только в советском кино могли переделать осциллограф в телевизор и смотреть всей мужской публикой ритмику на рабочем месте!

— Почему только в кино? Были реально такие схемы. Это я как специалист в той отрасли говорю.

— Вот это сатира, я понимаю! Неудивительно, что мы никогда не видели этот фильм.

— С чего вы взяли, его показывали в кинотеатрах. Это трилогия, этот фильм третий, самый удачный.

— Что за ерунду вы говорите. Я его видела ещё новым, и по тем временам он был гротескным, хоть и отчасти правдивым. Да и на сегодня всё то же самое. Кто-то пашет, а кто-то хреном машет.

— Вот так и потеряли страну. Говорили одно, делали другое, а притворялись третьим.

— Смеялась от души! Вспоминала, как штурмовали автобусы. Зато кадр, когда он один в автобусе, это про нынешнюю ситуацию.

— Икарус холодный был автобус, а во львовском всегда тепло было, особенно на самых задних сиденьях, над движком.

— Какой фильм замечательный, одно не понятно, почему люди не стояли в очереди на автобус, а разрывали друг друга?