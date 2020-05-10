Шеф-повар рассказал, как производится проверка продуктов для президентского стола

10.05.2020, 10:53, Разное

Продукты, попадающие на стол Владимира Путина, проходят тщательную проверку в лаборатории. Сама же еда готовится на специальной кухне ФСО или в присутствии санитарного врача, уточнил глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

«В целом, у Владимира Владимировича нет каких-либо гастрономических предпочтений. Вообще этим делом занимается специальная кухня, а в некоторых случаях может присутствовать санитарный врач», – отмечает Бухаров. Иногда случается так, что некоторые продукты не проходят проверку, из-за чего меню оперативно меняется.

Дело в том, что еда, попадающая на стол президента, обладает сертификатами соответствия, однако партию всё равно проверяют в лаборатории ФСО. В некоторых случаях часть продуктов нужно было «поменять на ходу».