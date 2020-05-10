Украинский борец решил преподать Усику «урок» после шутки в Сети

10.05.2020, 10:48, Новости дня

Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил после того, как тот на своей странице в соцсети опубликовал шуточное видео о «диванных» экспертах.

Об этом Грицай сообщил в ролике на YouTube.

«Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам», – сообщил боец, который является уроженцем Западной Украины.

Он назвал комментарии Усика в соцсетях «безграмотными», а шуточное видео сравнил с «угрозами» украинским гражданам.

Ранее Усик опубликовал в Instagram видео, в котором высмеял «диванных» экспертов, а также призвал думать перед тем, как что-то говорить.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 4 Май 2020 в 12:09 PDT

Напомним, украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».