Принц Гарри выпустил первое видеообращение из своего дома в Лос-Анджелесе

10.05.2020, 10:40, Разное

Во вторые выходные мая принц Гарри должен был прилететь с официальным визитом в Нидерланды, чтобы открыть традиционные “Игры непобежденных” (Invictus Games). Их принц основал в 2014 году, чтобы поддержать действующих военнослужащих и военных в запасе, получивших по тем или иным причинам инвалидность. Но в этом году коронавирус внес свои коррективы в процесс, и “Игры” пришлось перенести на следующий год. Об этом Гарри заявил в своем видеообращении – к слову, первом после того, как он перебрался в новый дом в Лос-Анджелесе.

A video message from Prince Harry via @WeAreInvictus to mark what would have been the @InvictusGamesNL opening ceremony. While the games were postponed this year due to the pandemic, there is good news for competitors — they will now take place in 2021.pic.twitter.com/Z3JMPmqCFD

— Omid Scobie (@scobie) May 9, 2020

Сейчас мы должны были встретиться в Нидерландах, чтобы дать старт Invictus Games. Но наша жизнь резко изменилась с тех пор, как я последний раз был в Гааге. Наша команда проделала невероятную работу, подстроившись под обстоятельства, и сейчас занята разработкой планов на следующий год,

– заявил Гарри в Twitter, попросив особенно пристально следить за жизнью друзей-военнослужащих, ведь многим из них наверняка нужна помощь в это непростое время:

Знаю, что некоторые семьи военнослужащих “встречаются” по видеосвязи и поддерживают общение даже во время карантина. Если кто-то из ваших знакомых замолчал, если их больше не видно в наших чатах, вполне возможно, им сейчас требуется помощь – пожалуйста, будьте внимательны друг к другу.

Принц Гарри в НидерландахОтметим, что в феврале этого года внук Елизаветы II встретился с рок-музыкантом и солистом группы Bon Jovi Джоном Бон Джови, чтобы в звукозаписывающей студии Abbey Road спеть дуэтом композицию Unbroken – она станет гимном Invictus Games. Подготовку к “Играм” в Гааге принц начал заблаговременно, и ровно год назад посетил Нидерланды с официальным визитом. Первым делом Гарри побывал в парке спортивного центра Sportcampus Zuiderpark, где прокатился на велосипеде в поддержку будущих Игр. Перед тем, как сесть на двухколесный транспорт, принц надел куртку с названием Игр, но внимательные фотографы сразу разглядели надпись под логотипом – Daddy (“Папочка”). Затем Гарри направился уже в сам центр, где пообщался со спортсменами – будущими участниками соревнований, пострелял из лука и поднялся на сцену для произнесения речи. Но его опередила принцесса Нидерландов Маргарита, поздравив с рождением сына и подарив боди для Арчи с надписью Invictus Games.

