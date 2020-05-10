Разработчики заданий ЕГЭ по математике посоветовали, как улучшить результат на экзамене

10.05.2020, 10:30, Разное

Специалисты, разрабатывающие задания по математике для ЕГЭ, дали школьникам ряд важных рекомендаций для улучшения результата. Секретами этого значимого экзамена поделился Иван Ященко, возглавляющий Центр педагогического мастерства.

Обеспечить хороший результат, как на профильном, так и на базовом экзамене, сможет регулярное занятие математикой. Эксперт отмечает, даже, если уделять предмету не больше 15 минут, подтянуть знания по нему получится. Однако следует изучать теорию, а также решать текстовые задачи.

По словам Ященко, на экзаменах по математике больше 40% ошибок связаны с неправильным прочтением учеником задания. После решения задачи следует сверить ответ с условием. Специалист советует не спешить при подсчете и не делать его в уме, поскольку некоторые арифметические погрешности могут подвести. Особенно внимательно следует решать задания с процентами, отрицательными числами и дробями, так как в них встречается наибольшее количество ошибок. «Коварными» могут оказаться и задачи по геометрии, включающие реальные статистические данные.

Готовясь к ЕГЭ, лучше не решать варианты-демоверсии, а заниматься тематическим повтором и выполнять задания, предусмотренные программой, а не только те, которые хочется получить на экзамене. Для более эффективного результата можно просмотреть материал за 5-6 классы.

Не каждый ученик может сдать математику на высший бал, поэтому нужно рассчитывать на собственные силы и перед экзаменом ознакомиться с проходными баллами вузов, чтобы иметь запасной вариант. Ященко рекомендует в условиях обучения на «удаленке», когда сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись, использовать свободное время для повышения уровня знаний и подготовиться не только к итоговому зачету, но и к учебе в желаемом вузе.