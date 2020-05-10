 

Названы потеряющие актуальность смартфоны Xiaomi

10.05.2020, 10:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi намерена обновить некоторые свои смартфоны до новой версии прошивки MIUI 12. Коснется эта мера не всех устройств, и ряд моделей уже не будут востребованы на рынке.
Известный бренд Xiaomi в настоящий момент считается одним из главных производителей смартфонов. Компания старается улучшать собственную популярность всевозможными способами, включая и продолжительную поддержку. В середине лета нынешнего года Xiaomi собирается презентовать обновление для смартфонов MIUI 12. Данный патч основан на операционной системе Android 9/10.

Стоит отметить, что компании и пользователям придется отказаться со временем от устаревших смартфонов, в частности, из-за их технической невозможности обновиться до MIUI 12, они уже не получат поддержку в сфере безопасности, поэтому юзеры могут столкнуться с уязвимостями, и они станут легкой мишенью для киберзлоумышленников. Не обновятся девайсы Mi Mix 2, Note 2, 5s, 5X, Redmi Note 4X, 5A, 5 Plus и некоторые другие.



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