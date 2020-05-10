 

В Великобритании обнародовали последнее сообщение нацистов перед падением рейха

10.05.2020, 10:09, Разное

В Великобритании обнародовали одно из последних радиосообщений нацистов, перехваченное непосредственно перед крахом Третьего рейха. Оно датируется 6 мая, и в нём говорится о прекращении всего радиосигнала.
Британские специалисты, представляющие Правительственную школу кодов и шифров, смогли перехватить последнее сообщение от Лейтенанта Кункеля, отправленное утром 7 мая. «С этого момента прекращается всё радиосообщение. Желаю вам всего наилучшего», – говорится в нём. В то время Великобритания уже праздновала окончание войны и готовилась к официальному сообщению, но британские дешифровщики продолжали работать для обеспечения безопасности страны и мирных граждан.

Публикация радиограммы была приурочена к 75-летию Дня Победы. Помимо этого, в Великобритании также ообнародовали массу перехваченных сообщений от военнослужащих Германии. Это стало возможным благодаря сотрудникам разведки, которым удалось заполучить коды «Энигмы», что сыграло ключевую роль в победе над нацистами.



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