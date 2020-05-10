 

Путин охарактеризовал национальную идею России

10.05.2020, 10:08, Новости дня

Национальная идея РФ заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.

«В патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», – сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея.

По мнению российского лидера, «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед».

«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», – отметил Путин.

Ранее россияне рассказали о том, как понимают патриотизм.



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