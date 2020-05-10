 

В Херсоне задержали подозреваемых в попытке поджога синагоги

10.05.2020, 9:54, Новости дня

Правоохранители в Херсоне задержали двух подозреваемых в попытке поджога синагоги в Херсоне. Об этом 9 мая сообщила Служба безопасности Украины.

Инцидент произошел около 3.00 20 апреля, о нем в полицию сообщил житель города. Он видел, как неизвестный поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по улице Театральной и скрылся.

В СБУ сообщили, что подозреваемые поддерживают нацистскую идеологию. Таким образом они решили “отметить” годовщину со дня рождения лидера нацизма Адольфа Гитлера (родился 20 апреля).

“Оперативники СБУ идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественную запись камер наблюдения. Оба злоумышленника задержаны 9 мая при попытке осуществить новые провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом”, – говорится в сообщении.

Какого рода они планировали провокации, в ведомстве не уточнили.

Продолжается досудебное следствие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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