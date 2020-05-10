Помпео: Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие

10.05.2020, 9:54, Новости дня

Государственный секретарь США Майкл Помпео 9 мая выпустил заявление, в котором заверил, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие. Документ обнародован на сайте Госдепартамента.

“75 лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, которое является ведущим спонсором антисемитизма в мире”, – говорится в заявлении Помпео.

Он напомнил, что власти США за последние два года ввели ряд жестких санкций в отношении Ирана, чтобы не позволить ему финансировать терроризм.

“Соединенные Штаты будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия… И мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие”, – добавил Помпео.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД. 5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 20 января заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.