“Чтоб нескучно было, братцы”: Сергей Шнуров высмеял склоки медийных персон нецензурным стихом

10.05.2020, 9:53, Разное

Популярный певец и лидер группировки “Ленинград” Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram стихотворение, высмеивающее склоки знаменитых отечественных персон на самоизоляции. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначную реакцию фолловеров, поскольку он использовал в произведении нецензурную лексику.

Изначальным лейтмотивом нового поэтического творения поэта и певца стало предположение, что причиной систематических словесных “выяснений отношений” у селебрити является их стремление сохранить свою популярность у поклонников в период вынужденного медийного “затишья” – всеобщей самоизоляции. Причем, сатирическим нападкам в микроблоге Сергея Шнурова подверглись как известные телеведущие Владимир Соловьев и Василий Уткин, так и звездные супружеские пары – Андрей Малахов и Наталья Шкулёва, Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Не забыл эпатажный музыкант упомянуть и светскую львицу Ксению Собчак, с которой он находится в перманентной перепалке после развода со своей экс-супругой Матильдой Шнуровой. Стоит отметить, довольно объемное стихотворное произведения щедро сдобрено традиционной для Шнурова ненормативной лексикой.

Примечательно, что комментарии фолловеров оказались весьма разнообразными по направленности и по форме. Так, кое-кто из них со своей стороны предложил еще ряд знаменитых кандидатур для сатирических “излияний” Сергея Шнурова. Одна из подписчиц иронически напомнила музыканту, что он и сам не выделяется на фоне упомянутых им звезд достойными добродетелями. Впрочем, абсолютное большинство верных поклонников остались очень довольны творением кумира: “Правдиво и бесподобно”, “Это роскошно”, “Гениально”. В итоге пост набрал более 50 тысяч “лайков” от посетителей аккаунта.