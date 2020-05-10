 

Стекло Schott Xensation Flex толщиной в волос человека создано для складных устройств

10.05.2020, 9:53, Разное

Сотрудники фирмы Schott разработали стекло Xensation Flex, которое в компании охарактеризовали как «самое гибкое в отрасли». Продукт ориентирован на складные дисплеи гаджетов.
Новое стекло компании тоньше волоса человека и имеет радиус изгиба меньше 2 мм. Xensation Flex можно химически закалить для большей прочности, что дает его отличным материалом для складных дисплеев электронных девайсов. Другой его положительный фактор – хорошая прозрачная структура. Продукт компании из Германии уже готов для серийной сборки.

Защитное стекло производится по специальной «технологии вытяжки», иначе говоря, заданная толщина конструкции получается чистой экологически, без использования процедуры травления химического характера. Другие фирмы уже применяют иные виды стекла Schott в целях защиты экранов мобильных гаджетов.

Ранее многие пользователи принялись жаловаться на минусы дорого смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. По неясным причинам в девайсе южнокорейской корпорации лопается защитное стекло на основной камере. Данные жалобы начали публиковать в интернете спустя пару недель после появления в продаже гаджета.



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