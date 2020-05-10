 

Россиянин Петр Ян проведет бой за пояс чемпиона UFC

10.05.2020, 9:45, Новости дня

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт анонсировал титульный поединок для российского бойца смешанных единоборств в легчайшем весе Петра Яна.

"Скоро будет определен новый чемпион UFC. Петр Ян будет драться за вакантный титул, – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 249. – Против кого? Организаторы выяснят это на следующей неделе".

Ранее поясом владел американец Генри Сехудо, который досрочно победил соотечественника Доминика Круса, после чего объявил о завершении карьеры, а его титул стал вакантным.

Напомним, у Яна, одержавшего все шесть побед под эгидой UFC, запланирован бой против первого номера организации в легчайшем весе бразильца Марлона Мораеса. Бой должен пройти в Нур-Султане 13 июня 2020 года.



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