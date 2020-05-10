 

В подмосковной Немчиновке пьяный водитель сбил насмерть девочку-подростка

10.05.2020, 9:45, Новости дня

В Подмосковье сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил девочку-подростка в поселении Немчиновка и скрылся с места происшествия. Погибшей было 13 лет. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом межмуниципального управления МВД РФ "Одинцовское" в отношении задержанного возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженном с оставлением места его совершения. Об этом заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.



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