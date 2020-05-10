В Москве вылечились от COVID-19 еще 1011 пациентов

10.05.2020, 9:45, Новости дня

Еще 1011 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Об этом заявил вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее количество пациентов, выздоровевших от инфекции в столице, увеличилось до 13790, приводит ее слова официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Накануне вечером сообщалось, что в Москве скончались еще 58 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. В результате число умерших с подтвержденным инфицированием коронавирусом нового типа в столице достигло 1 068.

Тем временем в Москве несколько снизился индекс самоизоляции, который рассчитывает компания "Яндекс". Сейчас этот показатель в столице составляет 3,8, тогда как накануне он был равен 3,9. Тем не менее, большинство людей в Москве остаются дома.

В городах Московской области индекс в данный момент достаточно высок, хотя жители некоторых из них менее строго соблюдают режим самоизоляции. В частности, это Котельники (3,3), Наро-Фоминск (3,5), Ногинск, Видное, Пушкино и Домодедово (по 3,6), Химки и Реутов (по 3,7).