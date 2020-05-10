 

Российский боец Олейник победил бразильца Вердума на турнире в США

10.05.2020, 9:30, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249, который проходит в Джексонвилле (США).

Поединок между 42-летними тяжеловесами продлился три раунда. По итогам противостояния Олейник победил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28), передает РИА «Новости».

Для российского спортсмена этот бой – второй выигранный подряд. Всего на его счету 59 побед при 13 поражениях и одной ничьей. Олейник занимает 12-е место в рейтинге тяжелого веса UFC.

Вердум уступил в девятый раз, в его активе остались 23 победы при одной ничьей. Бой против Олейника стал для бразильца первым после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Телесериал «Магомаев»: сказка о любви в стиле «совок-лайт»

15.04 / Hürriyet Daily News – Турция начала бесплатную раздачу масок своим гражданам

06.05 / Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году

10.05 / Сергей Шойгу вручил дипломы будущим полководцам

04.04 / Вашингтон поблагодарил Москву за медоборудование по цене ниже рыночной

26.03 / Футбольные болельщики поддержали врачей больницы в Коммунарке

09.05 / Главный храм Вооруженных сил РФ достроили в Подмосковье

30.03 / Депутат Слуцкий назначен президентом факультета МГУ

27.04 / Онлайн или офлайн: учебный год начнется точно в срок

03.04 / Представлен Rolls-Royce Cullinan по прозвищу «миллиардер»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска