Российский боец Олейник победил бразильца Вердума на турнире в США

10.05.2020, 9:30, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249, который проходит в Джексонвилле (США).

Поединок между 42-летними тяжеловесами продлился три раунда. По итогам противостояния Олейник победил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28), передает РИА «Новости».

Для российского спортсмена этот бой – второй выигранный подряд. Всего на его счету 59 побед при 13 поражениях и одной ничьей. Олейник занимает 12-е место в рейтинге тяжелого веса UFC.

Вердум уступил в девятый раз, в его активе остались 23 победы при одной ничьей. Бой против Олейника стал для бразильца первым после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).