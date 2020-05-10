 

Эксперты назвали самые продаваемые группы медицинских препаратов в России в марте

10.05.2020, 9:30, Разное

Эксперты изучили данные, предоставленные сотрудниками отечественной аналитической организации DSM Group, касающиеся статистики продаж медицинских препаратов в Российской Федерации в марте текущего месяца. На основании результатов анализа специалисты составили рейтинг реализации лекарств по направлениям.
Согласно статистике, лидером по объему продаж стали медицинские препараты, предназначенные для лечения болезней нервной системы – их доля в общем фармацевтическом обороте в марте составила 16,1%. Немного меньше было продано лекарств, направленных на борьбу с недугами респираторной системы (15,5%). Далее по “популярности” идут следующие категории: “ЖКТ и обмен веществ” – 15,2%, “препараты для лечения кожных заболеваний” – 12,7%, “сердечно-сосудистые патологии” – 12,5%.

К слову, ранее аналитиками было зафиксировано увеличение объема продаж в аптеках витаминов и успокоительных препаратов в течение первых недель весны текущего года. Так, в период с 1 по 22 марта в аптечных магазинах РФ было реализовано более 21 миллиона упаковок с витаминами. Отмечается, что это показатель превысил количество проданных медикаментов за аналогичный период предыдущего года.



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