Экономист РИСИ предупредил россиян о возможном сокращении пенсии

10.05.2020, 9:17, Разное

Экономист РИСИ Михаил Беляев предупредил работающих россиян о возможном сокращении их пенсии. Это может произойти из-за пандемии и неблагоприятной экономической ситуации в стране.

Из-за эпидемии коронавируса граждане, кому нужно было уходит на пенсию, не смогут сделать это своевременно. Также те, кто зарабатывает пенсионные баллы, сейчас не могут никаким образом их получить и, как следствие, страдает их итоговый размер оплаты по достижению пенсионного возраста. Также экономическая ситуация в стране, по словам Михаила Беляева, далека от совершенства, и можно говорить о кризисе. Всё дело не в финансовой стороне вопроса, а в социально-экономическом. С точки зрения выгоды, пенсионная реформа действительно принесла прибыль, но вот заметно снизилась обеспеченность граждан, о чём говорит падение потребительского спроса.

Экономист рассказал, что с самого начала был против новой пенсионной реформы. По его мнению, тех же показателей прибыли можно было бы достичь, если изменение возраста вводилось бы поэтапно и в течение нескольких лет. Также важным условием для этого является крепкая экономика, а совершать важные изменения в условиях кризиса чревато негативными последствиями в будущем.