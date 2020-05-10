Илон Маск по-русски обругал бывшего американского министра

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10.05.2020, 9:16, Новости дня

Американский бизнесмен Илон Маск по-русски обругал экс-министра труда США Роберта Райха.

Райх написал в Twitter, что Маск «угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем». Он указал, что это «капитализм в худшем проявлении».

«Идиот», – ответил ему бизнесмен на русском.

идиот

— Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

Речь идет о ситуации вокруг компании Маска Tesla, которой санитарные власти Калифорнии не разрешили возобновлять производство из-за ситуации с коронавирусом.

Бизнесмен заявил, что «неизбранный и невежественный «и.о. санитарного врача» действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу». Кроме того, для него отказ властей стал «последней каплей», и теперь компания «переносит штаб-квартиру и будущие программы в Техас/Неваду».

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в США зафиксировали беспрецедентное сокращение рабочих мест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических проблемах США.



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