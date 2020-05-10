 

Коронавирус после долгого перерыва вернулся в Ухань

10.05.2020, 9:09, Разное

В ставшем широко известном городе Ухань за прошедшие сутки подтвердили новый эпизод заражения коронавирусом нового типа. Такой информацией поделились представители здравоохранения Хубэя.
В общей сложности на территории Хубэя специалисты обнаружили 17 пациентов с бессимптомными заражениями, еще больше шести сотен граждан пребывают под медицинским наблюдением. Один из них с подтвержденным коронавирусом находится в настоящее время в тяжелом состоянии одной из больниц в Ухане. С начала последнего весеннего месяца в китайском регионе медики не зафиксировали ни одного нового заболевшего, лишь инфицированных, не имеющих симптомов.

В КНР всего за одни сутки врачи диагностировали 14 новых случаев заболевания и два десятка бессимптомных заражений, в больницах находятся почти 800 носителей инфекции, в их числе почти пять десятков завозных эпизодов заражения. В конце апреля в комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя отметили отсутствие пациентов с коронавирусом. Эксперт заявил, что в середине месяца из клиники удалось выписать последнего пострадавшего, прежде пребывавшего в тяжелом состоянии, он же стал последним выздоровевшим как в Ухане, так и во всем регионе Хубэй.



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