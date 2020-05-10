 

Наталья Бочкарева попала под шквал критики за снимок на танке

10.05.2020, 9:09, Разное

Пользователи в Сети осудили новый снимок Натальи Бочкарёвой, где она запечатлена на танке. Данная фотография была сделана в честь празднования Дня Победы.
Наталья Бочкарёва продолжает перевоплощаться и радовать своих поклонников во время самоизоляции новыми фотографиями. Несмотря на это, очередной снимок вызвал не только одобрение, но и ряд критики со стороны недоброжелателей. Звезда «Счастливы вместе» решила поздравить всех с Днём Победы и сделала фотографию в военной форме на танке с гранатой в руке. Подобную инициативу многие восприняли негативно, отметив, что подобное неуместно и крайне вызывающе. Также недоброжелатели отметили желание звезды «напомнить о себе» и именно поэтому, исходя из их слов, актриса сделала подобную публикацию.

Несмотря на критику хейтеров, преданные фанаты поддержали Наталью Бочкарёву в её перевоплощении. Они поздравили кумира с праздником и отметили, что образ получился довольно реалистичным и интересным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Google внедрит в Android клавиатуру со шрифтом Брайля

10.05 / Диетологи утверждают: сало является суперпродуктом

26.04 / Обновленная Tesla Model S теперь динамичнее, чем Bugatti Chiron

10.05 / МВД начало поиск пострадавших от «противоправных действий» основателя паблика «Омбудсмен полиции»

07.05 / Российские специалисты разрабатывают бронетранспортер для выполнения боевых задач в Арктике

30.03 / Трамп: Россия и С.Аравия “сошли с ума” в вопросе нефти

03.05 / Юлианна Караулова удивила поклонников волосатыми ногами в постели с мужчиной

20.04 / Учёные из Германии развенчали 4 мифа о сале

12.04 / «Журналисты сейчас очень рискуют»: Андрей Разин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Корчевникову

25.04 / Американский ветеран сравнил коронавирус и Вторую мировую войну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска