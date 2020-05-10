Наталья Бочкарева попала под шквал критики за снимок на танке

10.05.2020, 9:09, Разное

Пользователи в Сети осудили новый снимок Натальи Бочкарёвой, где она запечатлена на танке. Данная фотография была сделана в честь празднования Дня Победы.

Наталья Бочкарёва продолжает перевоплощаться и радовать своих поклонников во время самоизоляции новыми фотографиями. Несмотря на это, очередной снимок вызвал не только одобрение, но и ряд критики со стороны недоброжелателей. Звезда «Счастливы вместе» решила поздравить всех с Днём Победы и сделала фотографию в военной форме на танке с гранатой в руке. Подобную инициативу многие восприняли негативно, отметив, что подобное неуместно и крайне вызывающе. Также недоброжелатели отметили желание звезды «напомнить о себе» и именно поэтому, исходя из их слов, актриса сделала подобную публикацию.

Несмотря на критику хейтеров, преданные фанаты поддержали Наталью Бочкарёву в её перевоплощении. Они поздравили кумира с праздником и отметили, что образ получился довольно реалистичным и интересным.