Названы обычные правила для быстрой продажи автомобиля с пробегом

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10.05.2020, 8:53, Разное

Многие водители занимаются перепродажей собственных автомобилей по разным причинам. Специалисты назвали несколько правил, которые помогут быстрее реализовать транспорт с пробегом.
Эксперты посоветовали еще перед приобретением машины подумать о том, как потом получится ее продать, поэтому лучше выбрать модель, которая ликвидная на «вторичке». Если транспорт уже присутствует, нужно установить его рыночную актуальную стоимость, внимательно проанализировав схожие объявления на больших интернет-площадках. Влияют на ценник такие факторы, как пробег, комплектация, год выпуска, регион продажи, а после мониторинга необходимо назначить стоимость, прибавив к ней не менее 5% для последующего торга.

Перед отправкой на рынок предмет продажи следует хорошо вымыть и заполировать царапины в случае их наличия. Размещать объявление лучше на наиболее посещаемых порталах. Желательно публиковать фотографии автомобиля в качественном виде, чтобы у потенциального покупателя получилось полное представление о машине, важно также описать максимально комплектацию.

Торговаться с клиентом допускается, а уменьшать цену стоит в пределах, заранее определенных до этого. Найдя общий язык касательно цены, подписывать документы о продаже нужно, получив всю сумму. Цифровые технологии улучшают жизнь людей, поэтому рекомендуется попросить клиента перевести деньги на карту банка, но если расчет идет в наличных, то на сделку стоит прийти не самому, свидетель в таком мероприятии не помешает.



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