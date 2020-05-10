Странная аномалия замечена радарами в небе над Канадой

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10.05.2020, 8:53, Разное

На днях радары зафиксировали в небе над Канадой странную аномалию шириной до 800 км. Она двигалась с огромной скоростью, перемещаясь со стороны Северного Айдахо до рубежа Саскачеван/Альберта.

Это расстояние аномалия преодолела всего за доли секунды. Метеорологи объясняют подобные явления перелетами птиц.

Некоторые специалисты, учитывая невероятную скорость аномалии, с этим не согласны. Они считают, пернатые не могут так быстро перемещаться. Кроме того, на днях радары уже замечали подобную «стаю», занявшую расстояние от Кубы до США.



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