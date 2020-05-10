Кошевой о том, идет ли он в мэры Киева: Как можно без нервов ответить на этот вопрос?

10.05.2020, 8:35, Новости дня

В авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман актер студии “Квартал 95” Евгений Кошевой прокомментировал возможность баллотироваться в мэры Киева.

“Я живу хорошим настроением, юмором и пытаюсь тем самым зарядить народ, который нас смотрит. Вот и все. Я не живу политикой. Я не готов ходить на все эти телеканалы и рассказывать, что вот я такой умный, я в политике много соображаю. Не хочу я. Я об этом сказал еще в начале президентской и парламентской кампании. Многие спрашивали. Не хочу. Сейчас все спрашивают: “Вы идете в мэры Киева?” Скажи, как можно без нервов ответить на этот вопрос?” – отметил актер.

По его словам, “это уму непостижимо”.

“Это что, человек поменял свое мнение и сказал: “А, ладно, то херня, что я сказал “не пойду”. Я передумал. Я пойду”. Это как? …Так не бывает. Так не честно. Это не честно и не по-человечески. Нужно оставаться человеком, нужно держать свое слово. Вот и все. Я не переступаю через себя, когда говорю: “Я не пойду в политику”. Я не переступаю через себя. Мне это не надо. Я себя там не вижу. Я не хочу”, – объяснил Кошевой.

Он подчеркнул, что ему и так “хватает всего того, что происходит” в политике.

“Все равно все, что происходит там, ассоциируется с нами. Поэтому по-любому, если льется туда, льется и сюда. Поэтому мы в резиновых сапогах, они у нас красивые, разного цвета”, – сказал Кошевой.

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Летом 2019 года в программе Бацман Кошевой заявил, что не намерен идти в политику в связи с избранием президентом Украины основателя и художественного руководителя студии “Квартал 95” Владимира Зеленского.

Местные выборы в Украине должны состоятся осенью 2020 года.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube