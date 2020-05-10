В Минске задержали активистов, протестовавших против проведения парада Победы

10.05.2020, 8:35, Новости дня

В Минске задержали активистов “Молодежного блока”, которые 8 мая пронесли гроб по центру города. Таким образом они протестовали против запланированного на 9 мая парада Победа. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Правоохранители задержали Михаила Воронцова, Веронику Янович, Лизу Прокопчик и Даниила Лаврецкого. Помимо акции с гробом они фотографировались на площади Победы на фоне надписи “Подвиг народа бессмертен”. В руках они держали плакаты с продолжением фразы: “А мы нет”. Активисты своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.

Некоторых активистов уже отпустили, они рассказали, что в милиции у них спрашивали про акцию, при этом протокол задержания якобы не составляли.

В центре изоляции правонарушений остаются еще два активиста “Молодежного блока”.

ВИДЕОВидео: Радыё Свабода / YouTube

9 мая в столице Беларуси Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Министерство обороны Беларуси объявило об участии в параде 4 тыс. военнослужащих, 185 единиц гусеничной и колесной техники. Трибуны для зрителей были рассчитаны на 11 тыс. человек, они были почти полностью заполнены. Мало кто был в масках.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима”.