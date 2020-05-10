 

В Минске задержали активистов, протестовавших против проведения парада Победы

10.05.2020, 8:35, Новости дня

В Минске задержали активистов “Молодежного блока”, которые 8 мая пронесли гроб по центру города. Таким образом они протестовали против запланированного на 9 мая парада Победа. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Правоохранители задержали Михаила Воронцова, Веронику Янович, Лизу Прокопчик и Даниила Лаврецкого. Помимо акции с гробом они фотографировались на площади Победы на фоне надписи “Подвиг народа бессмертен”. В руках они держали плакаты с продолжением фразы: “А мы нет”. Активисты своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.

Некоторых активистов уже отпустили, они рассказали, что в милиции у них спрашивали про акцию, при этом протокол задержания якобы не составляли.

В центре изоляции правонарушений остаются еще два активиста “Молодежного блока”.

ВИДЕОВидео: Радыё Свабода / YouTube

9 мая в столице Беларуси Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Министерство обороны Беларуси объявило об участии в параде 4 тыс. военнослужащих, 185 единиц гусеничной и колесной техники. Трибуны для зрителей были рассчитаны на 11 тыс. человек, они были почти полностью заполнены. Мало кто был в масках.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Онищенко высказался о популяционном иммунитете к коронавирусу в России

17.04 / Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

27.04 / Эксперт объяснил возвращение РФ в топ-5 стран по военным расходам

07.05 / 13 мая Верховная Рада проведет внеочередное заседание – Арахамия

15.04 / В Минздраве Украины сообщили, как потратят полученные от Всемирного банка деньги

09.04 / Самолет с американцами вылетел из РФ в США

15.04 / Российская туротрасль из-за коронавируса недополучит в первом полугодии 1,5 трлн рублей

29.04 / Губернатор Куйвашев предостерег от «пьянок со старыми друзьями» в условиях коронавируса

10.04 / В России коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

26.03 / В Казахстане предотвратили теракт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска