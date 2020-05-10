Коронавирус пробирается в ближайшее окружение Трампа

10.05.2020, 8:30, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в мире превысило 4 миллиона человек, число погибших приближается к 300 тысячам. В ВОЗ уверены, что вакцина поможет значительно замедлить темпы развития пандемии, но этого недостаточно. Тем временем, коронавирус уже пробрался в Белый дом.

Все ближе и ближе подбирается коронавирус к Дональду Трампу. В середине недели СМИ сообщили об инфицированном военном из окружения президента, теперь же данные пришли и о подтверждённом COVID-19 у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса.

"Ее тест дал позитивный результат весьма неожиданно. Вот почему вся эта система тестирования не слишком хороша. Сами тесты идеальны, но может что-то внезапно произойти между тестированиями. Вот пресс-секретарь Майка недавно дала отрицательный результат, а теперь почему-то положительный. Майк в курсе, он сделал все, что должен был. Думаю, он сейчас в самолете и летит далеко-далеко. При соблюдении всех мер предосторожности. У него, кстати, результат тестирования отрицательный", — заявил Дональд Трамп, президент США

У репортеров возник резонный вопрос если вирус настолько близко к главе государства, то почему в Белом доме не соблюдают меры предосторожности. Встречи на дистанции, санитайзеры, перчатки. Ну или хотя бы маски на худой конец. Президент заверил, что маски его команда носит.

Спросили Трампа и по поводу разработки вакцины. По мнению президента США, особой надобности в ней нет вирус, как считает Трамп, вскоре уйдет сам собой. Тем не менее, в штатах исследования идут полным ходом и тестирование вакцины перешло во вторую фазу. Испытывать ее на добровольцах начали 16 марта. Аналогичная ситуация в Великобритании там вакциной занимается Оксфордский университет, к концу мая его вирусологи намерены протестировать свою разработку на 6000 человек. Но в ВОЗ отметили даже если вакцина появится, этого будет не достаточно.

"Победа человечества над оспой напоминает нам, что все преодолимо, когда страны объединяются для борьбы с общей угрозой. Вакцина от COVID-19 станет важным инструментом для контроля за распространением вируса. Но даже в вопросе борьбы с оспой вакцины было недостаточно. Согласно новым оценкам плана, ВОЗ потребуется $1,7 млрд для ответа на COVID-19", — сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Если в вопросе поиска вакцины страны более менее едины и даже намерены провести онлайн-саммит в начале июня, то в направлении карантинных мер политика расходится. Пока Франция принимает решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 10 июля, Италия с 18 мая планирует открыть музеи, галереи и библиотеки. В Германии возобновляют занятия массовым спортом на открытом воздухе, открывают все магазины, вновь приступают к работе детские сады, дают разрешение на поездки к родственникам в другие регионы. Но немцам этого не достаточно. В Штуттгарте очередной митинг с требованием снять все меры. На площади — более 10 000 человек. О соблюдении социальной дистанции речи не шло.

А вот в Израиле граждане, хоть и нарушили самоизоляцию, выйдя на митинг, но социальной дистанции придерживались. Акцию устроили не против карантина, а в знак несогласия с решением Верховного суда разрешить премьер-министру сформировать коалиционное правительство. Здесь активисты в отличии от европейцев понимают. Ограничительные меры приняли ради их собственной безопасности поэтому и на митинге протестующие были в масках и старались держаться друг от друга подальше.