Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

10.05.2020, 8:30, Новости дня

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.

Гэтжи доминировал весь поединок. Нанес множество тяжелых ударов, в результате чего у Фергюсона на лице появились несколько гематом. В пятом раунде представитель команды Фергюсона попросил остановить бой.

Джастин получил пояс временного чемпиона организации, после чего откинул его со словами: "Подожду настоящий". Также после боя он сказал, что: "Лучший боец США должен провести бой против лучшего бойца из России". Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб осенью подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Изначально турнир UFC 249 был запланирован на 18 апреля, в главном бою должны были сойтись чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон. Хабиб не смог покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через границу и принял решение отказаться от участия в турнире.

В UFC решили заменить Нурмагомедова на Гэтжи. В конечном итоге турнир пришлось перенести. Уайт сказал, что принял такое решение после того, как получил звонок сверху.

Бой Хабиба и Тони сорвался в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.