В США учительница литературы родила дочь прямо на тротуаре возле школы

10.05.2020, 8:30, Разное

В США беременная учительница литературы утром отправилась на работу, но домой возвратилась только спустя несколько дней. После уроков педагог родила ребенка, причем на тротуаре возле своей школы.

Педагог не ушла в декрет, работая до последнего. В памятный день с самого утра в пояснице у нее были непонятные ощущения, не похожие на те, которые жительница испытывала при первых родах. Уже в школе симптомы пропали, и учительница спокойно работала в течение дня. Позже американка почувствовала себя неважно и пояснила коллегам, что ей необходимо отправиться в больницу.

Перед приездом скорой преподавательница решила выйти на улицу и там сесть в автомобиль, ей помогали завуч и директор учреждения. Женщина почувствовала, что начинает рожать, и ее уложили прямо на тротуаре, подложив спальный мешок, оказавшимся в машине другого сотрудника школы. Связавшись с экстренной службой, коллеги учительницы слушали указания диспетчера и выступили в роли акушеров, принимая роды. Когда приехали медики, учительница успела родить дочь весом 3800 граммов. Теперь счастливая мать с радостью вспоминает произошедшее и уверена в благоприятной жизни ребенка, надеясь, что он вырастет яркой личностью.