 

Сергей Шойгу вручил дипломы будущим полководцам

10.05.2020, 8:30, Новости дня

В день 75-летия великой Победы свое обучение завершили выпускники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России. Дипломы им вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в разное время в академии получили образование тысячи офицеров, из ее стен вышла целая плеяда талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей. По его словам, военная академия — уникальное место, где готовят элиту военного дела.

"В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение. Здесь проводится масштабная научно-исследовательская работа по широкому спектру актуальных проблем военного строительства, обеспечению обороноспособности и безопасности страны. В образовательном процессе успешно используется боевой опыт в борьбе с международным терроризмом. В разные времена в этих стенах получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе, из армий иностранных государств, с которыми у РФ общие цели по развитию и укреплению международного сотрудничества". – отметил Сергей Шойгу.

Всего в РФ в честь юбилея Победы офицерские выпускные прошли в 36-ти вузах Министерства обороны — от Калининграда до Владивостока, напоминает телеканал "Россия 24". Дипломы получили выпускники Военной академии ракетных войск стратегического назначения, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, Рязанского воздушно-десантного училища. Выпускникам Нахимовского училища торжественно вручили дипломы, погоны и кортики. Завершили обучение и выпускники Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Рынок акций замедлил снижение после старта торгов

07.05 / Концерн Uniper инвестировал в «Северный поток – 2» 700 млн евро

07.05 / В Узбекистане в пострадавших от прорыва дамбы районах построят 50 многоэтажных домов

14.04 / Рубль вырос к доллару и евро

27.03 / Акунин рассказал о лечении коронавируса

24.04 / США заинтересовались гренландской нефтью

26.03 / Аваков: Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение людей

07.05 / Прокуратура потребовала возбудить дело из-за фейков по чипированию людей

03.04 / Бурджанадзе призвала приостановить односторонние санкции

27.03 / Мини-футбол. Отбор к чемпионату мира перенесен на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска