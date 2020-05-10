“Весь в папу”: Двухлетний сын солиста Little Big Ильи Прусикина проявляет певческий талант

10.05.2020, 8:30, Разное

Недавно популярный исполнитель Илья Прусикин, лидер группы Little Big, разместил на своей странице в Instagram видео, в котором его двухлетний сын Добрыня похвастался умением петь. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.

В ходе короткого видеоролика отец и сын совместно исполнили знаменитую композицию солиста Queen Фредди Меркьюри Aye-oh. Кадры демонстрируют старания юного певца и его стремление подражать отцу. Импровизированный мини-клип Илья Прусикин подписал короткой фразой: “Daddy Freddie” (“Папа Фредди”).

Талант ребенка, его милая внешность и музыкальные задатки не оставил равнодушными подписчиков. “Какая милота”, “Какое маленькое чудо”, “Такой сладкий”, – не смогли сдержать восторженных эмоций поклонники. За полсуток видеопубликацию просмотрели более 250 тысяч посетителей микроблога Ильи Прусикина.