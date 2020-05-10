В Ухане выявили новый случай коронавируса

10.05.2020, 8:30, Новости дня

Новый случай коронавируса подтвердили в китайском городе Ухань, где в течение длительного времени не выявляли новых пациентов, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Пациент находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в Хубэе также выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. В данный момент по всей провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 тыс. 129 случаев заражения (50 тыс. 334 – в Ухане), 63 тыс. 616 человек выздоровели (46 тыс. 464 – в Ухане), 4 тыс. 512 скончались (3 тыс. 869 – в Ухане).

Ранее госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в Китае за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса и 20 бессимптомных носителей, 74 пациента выздоровели, летальных исходов не было.

Напомним, в ВОЗ заявили об отсутствии доказательств старта распространения COVID с рынка в Ухане.