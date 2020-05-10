 

Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию

10.05.2020, 8:16, Новости дня

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи решил две недели работать в режиме самоизоляции после того, как у сотрудницы Белого дома обнаружили коронавирус.

Телекомпания CNN со ссылкой на слова самого Фаучи сообщает, что главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу коронавирус был выявлен у сотрудницы пресс-службы вице- президента США Майкла Пенса, передает ТАСС.

Фаучи отметил, что продолжит работать удаленно в рамках Межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом.

Кроме того, он сможет продолжать посещение возглавляемого им исследовательского центра, в котором также будет находиться в изоляции. При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице.

При этом Фаучи считает, что риск заражения в его случае невелик. Обследование на коронавирус он будет проходить ежедневно.

Ранее коронавирус обнаружили у личной помощницы Иванки Трамп, дочери американского президента Дональда Трампа, и пресс-секретаря вице-президента страны Майка Пенса Кэти Миллер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Полиция Москвы предупредила о затруднениях при входе в метро

10.05 / В Нью-Йорке персонал домов престарелых будет дважды в неделю тестироваться на коронавирус

04.04 / Динамика коронавируса на 3 апреля

19.04 / “Из области фантастики”. Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

09.04 / У восьми священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

22.04 / Трамп назвал лучший способ стабилизировать цены на нефть

17.04 / Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

05.04 / Препарат от малярии, армия в Нью-Йорке, испытания на животных: мир продолжает борьбу с COVID-19

26.03 / Экономика: За поддержку семей с детьми заплатят богатые

10.05 / Москва резко отреагировала на попытки США переписать историю Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска