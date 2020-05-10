Илон Маск обругал экс-министра труда США по-русски

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10.05.2020, 8:09, Разное

Основатель Tesla Илон Маск нелестно высказался об экс-министре труда США Роберте Райхе. Известный предприниматель обругал политика, использовав характерное русское слово.
Миллиардера зацепили слова Райха, что якобы Маск пригрозил оставить сотрудников без работы, если ему запретят рисковать их здоровьем. Бывший министр в посте, обнародованном в Twitter-аккаунте, назвал это «капитализмом в худшем проявлении».

Американский миллиардер резко отреагировал на подобные заявления. Маск охарактеризовал Райха, использовав русское слово «идиот», но потом сразу же извинился:«Sorry».

Ранее появилась информация, что Tesla планирует перенести штаб-квартиру, располагающуюся в Калифорнии, в другой штат. Такое решение принято из-за запрета местного руководства возобновлять выпуск электромобилей из-за эпидемии коронавируса.



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