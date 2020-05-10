“Не могу смотреть на пиццу”: Жанна Бадоева рассказала о карантине в Италии и своих предпочтениях в еде

10.05.2020, 8:09, Разное

Недавно на YouTube-канале вышел новый выпуск травел-шоу “Жизнь других”, в котором популярная ведущая Жанна Бадоева пояснила о подробностях карантина в Италии. Знаменитость также поделилась интересными фактами о своей сегодняшней жизни и призналась, что на булочки и пиццу сейчас “не может смотреть”.

Местом постоянного жительства отечественной ведущей является Италия, в которой она пребывает и в настоящее время. На время пандемии коронавируса Жанне Бадоевой пришлось временно приостановить масштабные путешествия, поэтому она сосредоточилась на презентации именно этой страны. Отвечая на вопросы журналиста, звезда подчеркнула, что карантин на Аппеннинах является по-прежнему очень жестким, и выйти на улицу без перчаток и защитной маски – просто недопустимо. Оценивая перспективы окончания пандемии и, соответственно, открытия границ для путешествий, ведущая заявила о довольно неопределенных сроках этого процесса. К тому же, по её мнению, Италия, как наиболее пострадавшая от коронавируса страна, сможет впустить к себе гостей последней в Европе.

К слову, пандемия в немалой степени повлияла и на пищевой рацион Жанны Бадоевой. Она призналась, что является гурманом и не привыкла отказывать себе во “вкусностях”, однако закрытие из-за карантина традиционных мест общественного питания заставило её прибегать к употреблению еды, продаваемой только “на вынос”. “Сейчас временно не могу смотреть на пиццу, пасту и что-то мучное”, – посетовала знаменитость. Рассказала она и о своих пристрастиях в обуви. В частности, ранее являясь большой приверженкой туфлей на каблуках, звезда в настоящее время больше отдает предпочтение кроссовкам, даже под нарядные платья.

Ведущая упомянула об интересном факте: не веря абсолютно в приметы и суеверия, она столкнулась с неожиданным поворотом. Снимая передачу об Аргентине, телезвезда вытянула карту Таро, предсказавшую ей некоторое затишье в путешествиях, – и в результате ей пришлось осесть на неопределенное время в Италии. К слову, эта страна повлияла и на формальную сторону её жизни. Дело в том, что изначально Жанна Бадоева планировала после брака с бизнесменом Василием Мельничиным взять его фамилию, однако бюрократические проволочки в этом государстве оказались настолько утомительными, что телезвезда в итоге оставила свою девичью фамилию.