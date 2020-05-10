Робот-пес в парке Сингапура следит, чтобы люди соблюдали дистанцию

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10.05.2020, 7:53, Разное

В Сингапуре при помощи машин противодействуют распространению коронавирусу. В центральном парке страны пес-робот следит, чтобы люди не забывали о необходимости соблюдать дистанцию.
Над разработкой робота трудились инженеры компании Boston Dynamics. Механизм Spol в рамках двухнедельного испытания станет напоминать гуляющим в центральном парке Сингапура о надобности придерживаться дистанции, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа Covid-19. Во время «дежурства» робот произносит следующие слова: «Давайте сохраним Сингапур здоровым», рекомендуя отдыхающим находиться на расстоянии друг от друга не меньше одного метра.

Власти города выбрали Spol за его умение перемещаться по пересеченной местности в садовых участках и парках. Робот также способен оценивать численность посетителей в пределах парка, помимо трансляции сообщений о дистанцировании. Машина оснащается видеокамерами, но власти говорят, что они не применяются для слежки за людьми.

В Сингапуре действуют строгие нормы изоляции, нарушителям которых грозит тюремное заключение или немалый материальный штраф. Правила действуют в городе-государстве до начала летнего периода, и в их рамках горожанам разрешается уходить из домов только по важным делам, к примеру, в магазин за продуктами питания. Всего в регионе зафиксировали больше 21 тысячи эпизодов заражения коронавирусом, и данный показатель очень высокий по Азии, в целом.



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