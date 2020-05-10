Врач-иммунолог Ольга Жоголева рассказала, чем опасна дыхательная аллергия

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10.05.2020, 7:30, Разное

Весеннее цветение растений нередко приводит к обострениям у многих людей, страдающих аллергией. Иммунолог Ольга Жоголева предупредила россиян, чем опасна дыхательная аллергия, и назвала лучший способ ее лечения.
Врач отметила, часто симптомы такой аллергии распространяются на нижние пути дыхательной системы, поэтому возникает высокая вероятность развития астмы. Лекарственными препаратами на это повлиять невозможно. Снизить подобные риски и перестроить иммунную систему поможет аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этим способом, по словам Жоголевой, организму раздражающий его аллерген преподносится как «друг»: образующиеся вещества способны блокировать иммунный ответ.

На сегодняшний день АСИТ применяется в случае с многими аллергенами. В их число входят большинство ингаляционных, некоторые лекарственные, а также происходящие от яда, выпускаемого насекомыми при укусах.



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