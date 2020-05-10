 

Двух граждан США арестовали в Венесуэле после попытки морского вторжения

10.05.2020, 7:30, Новости дня

Национальный суд Венесуэлы по делам, связанным с терроризмом, арестовал двух граждан США, обвиняемых в попытке морского вторжения, сообщил Верховный суд Боливарианской Республики.

Суд постановил заключить под стражу Александра Денмана и Айрана Берри, передает РИА «Новости».

Других задержанных также арестовали.

Напомним, Венесуэла сообщила о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах.

Венесуэла задержала за участие в нападении 34 человека, среди которых оказались граждане США. Генпрокуратура страны выдала 22 ордера на арест. В международный розыск объявлен глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Убийцу словацкого журналиста Куцяка приговорили к 23 годам тюрьмы

26.03 / В Казахстане предотвратили теракт

07.04 / Трамп отрицает нехватку наборов для тестов и медицинских принадлежностей в больницах

29.03 / Гузеева с матом потребовала от москвичей соблюдать режим самоизоляции

09.05 / Больных коронавирусом эвакуируют из горящей больницы

27.03 / В мире от коронавируса выздоровели более 100 тыс. человек

06.04 / «Не надо путать региональные полномочия с федеральными». Мишустин запретил закрывать границы между регионами России

31.03 / Режим полной самоизоляции ввели в Приморье

22.04 / Названы сроки испытания парашютной системы для станции на Марсе

04.05 / Трамп назвал «самое страшное наказание» для Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска