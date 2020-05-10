Двух граждан США арестовали в Венесуэле после попытки морского вторжения
10.05.2020, 7:30, Новости дня
Национальный суд Венесуэлы по делам, связанным с терроризмом, арестовал двух граждан США, обвиняемых в попытке морского вторжения, сообщил Верховный суд Боливарианской Республики.
Суд постановил заключить под стражу Александра Денмана и Айрана Берри, передает РИА «Новости».
Других задержанных также арестовали.
Напомним, Венесуэла сообщила о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах.
Венесуэла задержала за участие в нападении 34 человека, среди которых оказались граждане США. Генпрокуратура страны выдала 22 ордера на арест. В международный розыск объявлен глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет