Двух граждан США арестовали в Венесуэле после попытки морского вторжения

10.05.2020, 7:30, Новости дня

Национальный суд Венесуэлы по делам, связанным с терроризмом, арестовал двух граждан США, обвиняемых в попытке морского вторжения, сообщил Верховный суд Боливарианской Республики.

Суд постановил заключить под стражу Александра Денмана и Айрана Берри, передает РИА «Новости».

Других задержанных также арестовали.

Напомним, Венесуэла сообщила о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах.

Венесуэла задержала за участие в нападении 34 человека, среди которых оказались граждане США. Генпрокуратура страны выдала 22 ордера на арест. В международный розыск объявлен глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро.