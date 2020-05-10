Помпео сравнил власти Ирана с нацистами

10.05.2020, 7:30, Новости дня

США призывают союзников объединиться против Ирана, как 75 лет назад объединились против нацистов, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Помпео заявил, что США и союзники «выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии». Сейчас, по версии США, миру угрожает «другой преступный режим», поэтому Вашингтон «призывает международное сообщество присоединиться» к американцам и «остановить крупнейшего в мире спонсора антисемитизма».

США считают, что выход из ядерной сделки принес США больше безопасности, а Ближнему Востоку – более мирное состояние, чем было бы, останься Вашингтон в рамках соглашения, передает РИА «Новости».

США намерены использовать все дипломатические инструменты, чтобы добиться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

В мае 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.