Sony разрешит обновить некоторые игры до PS5

10.05.2020, 7:30, Разное

В Сети появилась новая информация которая касается Sony PlayStation 5. По данным инсайдера, можно будет «прокачать» игры с четвертой платформы до пятой модификации.

К настоящему времени японский технологический гигант Sony пока еще не провел полноценную премьеру своей новой игровой консоли PlayStation 5, но на просторах интернета сетевой инсайдер PSErebus обнародовал сведения, которые затрагивают новую модель. Так, у пользователей имеется шанс на бесплатной основе «обновить» определенные игры до PlayStation 5, вышедшие ранее для «четверки». Иначе говоря, некоторые проекты можно купить всего лишь один раз и играть на двух приставках. Например, это Marvel’s Avengers Alliance, LEGO Star Wars, FIFA 2021, а также еще ряд игр.

Получат юзеры и цифровой код активации для Sony PlayStation 5 в конце нынешнего года, но эта мера касается тех, кто прежде обзавелся четвертой модификацией платформы на физическом носителе или в цифровом виде. В случае, если потребитель так и не сумел приобрести к тому времени новую приставки, он все равно сможет активизировать версию игрового проекта для «пятерки» в онлайн-режиме. Подобной технологией также сможет похвастаться и конкурент Xbox Series X. Она, как и технологический продукт японской корпорации Sony, появится на полках торговых точек ближе к Рождеству.