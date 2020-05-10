 

До конца года россиян ждут еще несколько небольших выходных

10.05.2020, 7:30, Разное

До конца года работающих россиян ждут ещё несколько небольших выходных. Отдохнуть удастся во время празднования Дня РФ и Дня народного единства.
Майские праздники подходят к концу и постепенно возобновляется рабочий процесс, но впереди всех россиян ждёт трёхдневный отдых в начале лета. День РФ считается выходным и празднуется 12 июня. В этом году он выпадает на пятницу, таким образом делая стандартные выходные дни немного длиннее.

Второй раз внепланово отложить все дела можно будет в ноябре, когда отмечается День народного единства. Его празднуют 4 ноября, и он тоже считается выходным днём. Таким образом первая среда последнего осеннего месяца словно делит рабочую неделю на два коротких промежутка, ведь рабочие дни выпадают на 2 и 3 ноября, а после на 5 и 6 ноября включительно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Мнение: Хвала брате Си

12.04 / В США доказали возможность определять биологический возраст человека по бактериям в кишечнике

14.04 / Эпидемиолог Минздрава предупредил о действии коронавируса в радиусе 4-х метров

30.04 / Есть пострадавшие: в Уфе столкнулись две легковушки

26.04 / Как проводит карантин королева Елизавета II: просмотр новостей, запрет на верховую езду и другие детали

26.03 / Школьница из Японии утверждает, что с детства общается с ангелами

29.03 / «Купила тесты»: Певица Валерия ответила отнесшей ее к группе риска с COVID-19 фанатке

04.04 / Ученые рассказали об особенности приема пищи в одиночестве

27.03 / В Индии преследуют и третируют белых туристов

17.05 / Исследователи обнаружили лекарства, которые опасны для беременных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска