До конца года россиян ждут еще несколько небольших выходных

10.05.2020, 7:30, Разное

До конца года работающих россиян ждут ещё несколько небольших выходных. Отдохнуть удастся во время празднования Дня РФ и Дня народного единства.

Майские праздники подходят к концу и постепенно возобновляется рабочий процесс, но впереди всех россиян ждёт трёхдневный отдых в начале лета. День РФ считается выходным и празднуется 12 июня. В этом году он выпадает на пятницу, таким образом делая стандартные выходные дни немного длиннее.

Второй раз внепланово отложить все дела можно будет в ноябре, когда отмечается День народного единства. Его празднуют 4 ноября, и он тоже считается выходным днём. Таким образом первая среда последнего осеннего месяца словно делит рабочую неделю на два коротких промежутка, ведь рабочие дни выпадают на 2 и 3 ноября, а после на 5 и 6 ноября включительно.