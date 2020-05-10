Кошевой о Гончаруке: Красиво на самокате заехал – и на саночках уехал
10.05.2020, 7:21, Новости дня
Алексей Гончарук “красиво заехал” на должность премьер-министра Украины. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразил актер студии “Квартал 95” Евгений Кошевой.
“Что-то новое. Он как нравился, так и разонравился, знаешь. Красиво на самокате заехал – и на саночках… Как вошел, так и ушел”, – сказал актер.
По словам Кошевого, он не знаком ни с Гончаруком, ни с нынешним главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
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Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года.
4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике.
В тот же день премьер-министром назначили Шмыгаля.
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Видео: Алеся Бацман / YouTube
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