Конституционный суд Молдовы запретил правительству брать кредит у России

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10.05.2020, 7:21, Новости дня

Конституционный суд Молдовы 7 мая признал неконституционным закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении кредита на €200 млн. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Таким образом, КС удовлетворил жалобу, поданную несколькими оппозиционными партиями.

Издание Point.md отмечает, что оппозиция указывала на процессуальные нарушения при подготовке соглашения, а также на его опасность для национальных интересов Молдовы.

Соглашение было ратифицировано в парламенте 23 апреля. Предполагалось, что Молдова получит кредит двумя равными траншами в мае и октябре текущего года.

Самые острые споры, пишет NewsMaker, вызвало положение, в соответствии с которым молдавское правительство обязывалось взять на себя просроченные долги по одобренным государством займам молдавских компаний перед российскими банками. “В ходе дискуссий власти так и не пояснили, зачем нужен этот пункт в договоре и какие кредиты молдавские компании могут просить у российских банков”, – отмечает издание.

Президент Молдовы Игорь Додон в Facebook назвал решение Конституционного суда “сильным ударом по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег”.

“Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им. Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса, в котором она оказалась из-за затянувшегося периода пандемии”, – написал он.

Decizia Curții Constituționale de a suspenda suportul financiar pe care Republica Moldova urma să-l primească din…

Posted by Dodon Igor on Neljapäev, 7. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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