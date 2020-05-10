 

Ляшко: Эпидемия коронавируса в Украине вышла на плато. И это убаюкивает

10.05.2020, 7:21, Новости дня

Эпидемия коронавируса в Украине третью неделю находится на плато – когда количество новых случаев заражения COVID-19 относительно стабильно. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” 8 мая заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Мы вышли на определенное плато. И сейчас это плато убаюкивает… Сегодня мы примерно 20-й день [регистрируем] 350–550 новых случаев коронавирусной инфекции в сутки. Мы понимаем, что происходит… Это не нечто новое. То же самое происходит, когда мы вводим ограничительные противоэпидемические мероприятия во время сезонного роста заболеваемости гриппом”, – сказал он.

По словам Ляшко, карантин во время эпидемии как гриппа, так и коронавируса вводится “не для того, чтобы люди не заболели, а для того чтобы растянуть заболеваемость во времени”.

“При гриппе это занимает две-три недели. Возбудитель коронавирусной болезни – это новая инфекция. Мы не знаем, как он поведет себя дальше”, – подчеркнул замминистра.

В связи с этим, добавил Ляшко, сейчас нельзя отменять карантинные ограничения полностью. Он напомнил, что в соответствии с прогнозом Киевской школы экономики отмена карантина может привести к 140 тыс. летальных исходов до конца года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,97 млн человек, из них 276 тыс. скончались, 1,33 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 14 710 человек (+515 за последние сутки), 376 из них умерли (+15), 2909 выздоровели (+203).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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