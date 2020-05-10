 

UFC 249. Нганну нокаутировал Розенструйка на 19 секунде, Серроне проиграл Петтису

10.05.2020, 7:15, Новости дня

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну в рамках главного карда турнира UFC 249 в американском городе Джексонвилл победил Жаирзиньо Розенструйка из Суринама.

Бой не продлился и 20 секунд – Нганну отправил соперника в нокаут. Таким образом, Фрэнсис одержал четвертую победу кряду, а Розенструйк потерпел первое поражение в карьере.

Calling out Francis Ngannou is probably a bad idea. #UFC249 pic.twitter.com/P49DrwH8rh

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 10, 2020

Добавим, что в рамках турнира Энтони Петтис и Дональд Серроне провели бой-реванш, который продлился все три раунда и завершился четвертым поражением "Ковбоя" единогласным решением судей.

Также Кэлвин Каттар одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Джереми Стивенсом, а россиянин Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.

Напомним, главным боем турнира UFC 249 станет противостояние американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые поспорят за пояс временного чемпиона UFC. Изначально турнир был запланирован на 18 апреля, а в главном бою должны были сойтись Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон.



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