Авиация МЧС России отмечает 25-летие

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10.05.2020, 7:15, Новости дня

Официально днем создания авиации российских спасателей принято считать 10 мая 1995 года, когда было образовано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России.

Сегодня в этой структуре работают более 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. Авиационно-спасательные центры ведомства находятся в Хабаровске, Красноярске, Жуковском, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а отдельные подразделения базируются в 24-х субъектах страны, сообщает телеканал "Россия 24".



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