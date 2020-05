Сехудо защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Круса. Видео

10.05.2020, 7:15, Новости дня

В рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо защитил чемпионский пояс организации в легчайшем весе, отправив в нокаут соотечественника Доминика Круса.

Бой завершился за пару секунд до окончания второго раунда. Сехудо нанес удар ногой в голову Крусу, затем преуспел на добивании, после чего судьи остановили поединок и засчитали Доминику технический нокаут.

Henry Cejudo finishes Dominick Cruz in the second round and retires on top.

Dude, what a interesting career enjoyed the fights Cringe King. 🤴🏻@HenryCejudo 🔥🔥🔥#UFC249

pic.twitter.com/1GRBDJmarJ

— WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) May 10, 2020

Для 33-летнего бойца эта защита титула в легчайшем весе стала первой, при этом сам американец уже объявил о завершении карьеры.

Сехудо после выигрыша турнира по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр-2008 в Пекине перешел в ММА и там провел 18 боев, одержав победы в 16 из них, а на счету Круса теперь 22 победы и три поражения.

Напомним, главным боем турнира UFC 249 станет противостояние американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые поспорят за пояс временного чемпиона UFC. Изначально турнир был запланирован на 18 апреля, а в главном бою должны были сойтись Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон.